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    Казахстанцы в Бельгии будут голосовать на участке при Посольстве РК

    3 Июня 2022, 15:57

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 5 июня в городе Брюсселе в день национального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК откроет свои двери избирательный участок 241, образованный при Посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок начнет работу в 07.00 часов и будет находиться по адресу: коммуна Уккель, авеню Ван Бевер, дом 30.

    Граждане Казахстана, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге, а также временно находящиеся в данных странах, могут приехать на участок и реализовать свое избирательное право.

    На данном этапе Брюссельский избирательный участок готов принять около 200 казахстанских избирателей. Среди них - казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

    Как отметил председатель участковой избирательной комиссии 241, советник-посланник Посольства РК в Бельгии Тимур Султангожин, ожидается активность казахстанских избирателей в Бельгии.

    «Учитывая то, что инициативы Главы государства в области политического преобразования вызывают у наших граждан высокий интерес, мы ожидаем высокую явку», - сказал казахстанский дипломат.

    Члены избирательной комиссии в настоящее время осуществляют подготовительные процедуры.

    Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 по центральноевропейскому времени.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Бельгия Конституция Международная деятельность РК Референдум
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