Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов

    19 Ноября 2022, 04:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Qazsport» организует прямую трансляцию матчей алматинского «Кайрата» в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    23 ноября «Кайрат» сыграет с мальтийским «Луксол Сент-Эндрюс» — трансляция начнется в 20:50 по астанинскому времени. 24 ноября «Кайрат» встретится с чешским «Хрудимом» — матч также будет показан на телеканале «Qazsport» в прямом эфире, начало — в 20:55. 26 ноября «Кайрат» проведет матч с португальской «Бенфикой» — трансляция начнется в 20:55. Победитель группы попадет в «Финал четырех».

    Ранее сообщалось, что в основном раунде «Кайрат» занял третье место в группе, победив французский «Спортинг Париж» (3:2) и сыграв вничью с бельгийским «Халле-Гооик» (2:2) и испанской «Пальмой» (2:2).

    Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
    Алматы СМИ Спорт Футзал ФК «Кайрат»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина претендует на награду «Игрок года»
    Сборная Казахстана по футболу с тремя поражениями подряд завершила 2022 год
    Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    Детские команды «Барыса» и «Астаны» устроили массовую драку
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров