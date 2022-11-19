Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Qazsport» организует прямую трансляцию матчей алматинского «Кайрата» в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

23 ноября «Кайрат» сыграет с мальтийским «Луксол Сент-Эндрюс» — трансляция начнется в 20:50 по астанинскому времени. 24 ноября «Кайрат» встретится с чешским «Хрудимом» — матч также будет показан на телеканале «Qazsport» в прямом эфире, начало — в 20:55. 26 ноября «Кайрат» проведет матч с португальской «Бенфикой» — трансляция начнется в 20:55. Победитель группы попадет в «Финал четырех».

Ранее сообщалось, что в основном раунде «Кайрат» занял третье место в группе, победив французский «Спортинг Париж» (3:2) и сыграв вничью с бельгийским «Халле-Гооик» (2:2) и испанской «Пальмой» (2:2).

Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.



