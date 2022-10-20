Казахстанцы увидят солнечное затмение 25 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Частное солнечное затмение, которое произойдет на Земле 25 октября 2022 года, будет видно на всей территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее солнечное затмение, при котором Луна закроет Солнце на 60-80%, станет повторением частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Этот интервал времени (18 лет и 11 дней), когда затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке, называются в астрономии «сарос». Поэтому следующее затмение через сарос ожидается 4 ноября 2040 года», - сообщил заместитель директора по науке Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова Рашит Валиуллин.

Специалисты института посчитали время наступления солнечного затмения для нескольких регионов страны.

Максимальная фаза солнечного затмения будет наблюдаться в Астане. В столице затмение начнется в 16:06, а максимальная фраза (83%) будет видна жителям столицы в 17 часов 17 минут.

Начало затмения в Алматы – в 16:26 по местному времени, в 17:35 наступит максимальная фаза – 76%, в Петропавловске (80%) – в 17:08, в Павлодаре (79%) – в 17:18, в Уральске (71%) – в 16:00, в Атырау (69%) – в 16:07, в Шымкенте (69%) – в 17:32.

«Для того, чтобы наблюдать за этим удивительным астрономическим явлением, не повредив зрение, необходимы следующие предосторожности. Лучше всего наблюдать затмение через проекцию Солнца на экран, можно также смотреть на Солнце напрямую, но обязательно через сильно затемненный фильтр либо очки сварщика. Если будет облачная погода, то солнечное затмение тоже будет ощутимо – вокруг наступит заметное потемнение», - отметил Р. Валиуллин.

Что же касается предсказаний астрологов на счет периода «Черного Солнца», солнечное затмение всегда предполагает начало чего-то нового. Это энергия начинаний. Это солнечное затмение может дать мощный выхлоп эмоциям, агрессию. Важно следить за своим состоянием и ничего не назначать и не планировать на 3 дня до и после затмения, советуют они.

Затмение повлечет перемены, а знак Скорпиона, под которым проходит затмение, предполагает трансформацию. Эти перемены необходимы для прогресса, приобретения опыта и движения вперед. Скорее всего, для многих этот толчок будет не очень комфортным, особенно по лунному затмению, которое наступит 8 ноября 2022 года. Для многих этот коридор затмений будет означать перерождение в другом качестве. Это будет начало действий, которые помогут полностью поменять жизнь, отмечают астрологи.