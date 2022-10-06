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    18:08, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанцы увидят гранд-финал Junior Eurovision 2022 в прямом эфире

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан на конкурсе Junior Eurovision 2022 представит 12-летний Давид Чарлин. Международный песенный конкурс состоится 11 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Junior Eurovision Song Contest является главным детским конкурсом песен в мире. В этом году международный конкурс состоится 11 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в городе Ереване (Армения), где примут участие конкурсанты из 16 стран мира.

    Заместитель председателя правления АО «Агентства «Хабар» Данияр Менилбеков сообщил, что прямую трансляцию гранд-финала традиционно покажут на телеканале «Хабар» 11 декабря в 21:00 по времени Астаны.

    «Вступление Агентства «Хабар» в Европейский вещательный союза (EBU) в роли ассоциированного члена предоставило возможность Казахстану представлять свою кандидатуру в Детском песенном конкурсе «Junior Eurovision Song Contest». За эти несколько лет юные таланты страны показали отличный результат. В 2018 году на конкурсе в Минске Данелия Тулешова заняла шестое место. В 2019 году Ержан Максим занял второе место в городе Гливице (Польша). Каракат Башанова заняла второе место в онлайн-конкурсе во время пандемии в 2020 году. В прошлом году в конкурсе в Париже приняли участие два казахстанца – Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы, которые заняли командное восьмое место», - сказал Данияр Менилбеков на пресс-конференции в СЦК.

    В этом году в конкурсе примут участие юные артисты из 16 стран. В частности, из Албании, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, Сербии, Испании, Великобритании и Казахстана.

    Давид Чарлин является участником международного детского конкурса «Baqytty Bala- 2022», в котором принимали участие юные таланты в возрасте от 10 до 16 лет из восьми стран мира.

    «Я постараюсь оправдать все надежды, возложенные на меня. Постараюсь сделать все возможное, чтобы не разочаровать всех, кто в меня поверил и посчитал меня достойным для того, чтобы принять участие в Junior Eurovision Song Contest», - поделился Давид Чарлин.

    В ходе брифинга стало известно, что скоро Давид Чарлин представит свою новую песню, композитором и автором которой является Хамит Шангалиев.

    К слову, он уже в третий раз будет работать над написанием песни для конкурса. На данный момент снимаются клипы, проводятся фотосъемки.

    В скором времени состоится премьера песни и клипа Давида на казахском языке.


    Фото: esc-plus.com



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