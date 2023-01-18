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    Казахстанцы стартуют на чемпионате Азии 2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке

    18 Января 2023, 07:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 18 января казахстанцы стартуют на чемпионате Азии-2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой паре на ринг выйдет чемпион мира среди молодежи и чемпион Азии среди взрослых Санжар Ташкенбай: в 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов он сразится с кыргызстанским боксером Анваржаном Ходжиевым. В третьем поединке дневной сессии выступит «Казахский Ломаченко» — Махмуд Сабырхан: в 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов он в «эль-класико» встретится с боксером из Узбекистана Мирзабеком Мирзахалиловым.

    Заявка мужской сборной Казахстана на этот турнир выглядит так: Санжар Ташкенбай (48 кг), Даниял Сабит (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Ерхат Бекзат (92 кг), Аманат Сабыргали (+92 кг).

    Состав женской сборной: Анель Кудайберген (48 кг), Молдир Тойкова (50 кг), Жансая Рахимберды (52 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Дана Дидай (75 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Елдана Талипова (+81 кг).

    Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана узнала первых соперниц на чемпионате Азии по боксу. Десять казахстанских боксеров уже гарантировали себе медали на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Бокс
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