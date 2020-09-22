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    Казахстанцы становятся все более нетерпимыми к коррупции – Марат Башимов

    22 Сентября 2020, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Менталитет казахстанцев меняется, они становятся все более нетерпимыми к коррупции. Об этом заявил известный общественный деятель Марат Башимов в ходе беседы в онлайн-режиме на площадке Агентства по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас сознание у нас изменилось. Каждый ушел в себя, в семью, суеты меньше стало, перестали бояться многих вещей. Пиетет у нас ушел ко многим вещам. На этом фоне непоколебимо надо бороться с коррупцией, без жалости», - сказал Марат Башимов.

    Он также отметил положительное влияние реформ, проводимых в этом направлении в стране.

    «Все лазейки, благодаря которым человек мог со своими деньгами и связями выкрутиться - уже отсекаются. Человек должен понимать, что сгниет в тюрьме (за такое преступление)», - подчеркнул Марат Башимов.

    Спикер добавил, что запущена очень хорошая программа по «открытым бюджетам», благодаря которой граждане могут отследить - куда уходят деньги налогоплательщиков.

    «Вот эту работу надо дальше проводить», - заключил Марат Башимов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Общество
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