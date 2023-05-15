Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии

    15 Мая 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    «В серии Кубка мира по параплаванию казахстанские спортсмены стали серебряными призерами в комплексном плавании в эстафете на 4х100 м, показав время 5:34,36 секунды, а в смешанной эстафете на 4х50 м с результатом 2:36,39 секунд стали бронзовыми призерами. На дистанциях в эстафете выступали Алина Синельникова, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Амир Муратбеков и Алина Дубинина. Казахстанцы также установили два рекорда Азии. Сергей Кинах обновил рекорд Азии в брассе на 200 метров, а Алина Дубинина - в брассе на 50 метров», - сообщили в ведомстве.

    Серия Кубка мира по параплаванию прошла в Берлине с 11 по 14 мая. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 50 стран мира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    Тимофей Скатов снялся с матча по неизвестной причине на турнире во Франции
    Елена Рыбакина: Очень рада выходу в четвертьфинал WTA 1000
    Карагандинские тяжелоатлеты стали призерами чемпионата Азии
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    3 Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
    4 «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    5 Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    Новости партнеров