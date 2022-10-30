Казахстанцы стали победителями турнира Turan Barysy

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане завершился турнир Turan Barysy по казахской национальной борьбе. Мероприятие прошло впервые и собрало борцов шести стран тюркских государств – Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Соревнования прошли по олимпийской системе «стенка на стенку». Спортсмены боролись в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг. Победителями турнира стали палуаны из Казахстана. Представители Узбекистана заняли второе место. А борцы Кыргызстана увезли к себе бронзовую награду.

Финал турнира вышел напряженным. Команды шли со счетом 3:3, когда в весовой категории +90 победил казахстанец Галымжан Кырыкбай. Его соперник, узбекистанец Мухсин Хисомиддинов упорным сопротивлением и достойной борьбой завоевал уважение болельщиков.

Турнир проводился с целью развития и поддержки национального вида спорта. Кроме того, задачей Turan Barysy было привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев поблагодарил спортсменов за интересную борьбу и выразил надежду, что турнир выйдет на высокий уровень.

«Спорт и культура – это общая площадка, объединяющая людей. Казах курес – вид спорта, близкий тюркским народам. Уверен, что турнир TuranBarysy в будущем станет большим проектом, который заинтересует любителей спорта», - отметил Д. Абаев.

Главный тренер национальной сборной по казах курес Ерлан Естек рассказал про отбор спортсменов на турнир.

«В сборную собрались борцы, занявшие в прошлом году третье место на чемпионате Казахстана. Всех спортсменов, занявших на прошлогоднем соревновании 1-е и 2-е места, мы будем заявлять на чемпионат мира по казах курес, который состоится в декабре», - добавил он.

Тренер национальный сборной и генеральный секретарь Федерации курес Узбекистана Носир Aзизов, оценил организацию турнира.

«Уровень мероприятия, действительно, международный. За два года пандемии мы скучали без казакша курес. Этот турнир был первым для нас после долгого перерыва. Теперь Федерация курес Узбекистана будет готовить спортсменов к декабрьскому чемпионату мира», - отметил Носир Aзизов.

«В целом, казах курес – популярный вид спорта, который собирает тысячи зрителей. Если чаще проводить такие соревнования, как Turan Barysy, то интерес к казахским национальным видам спорта, культуре и традициям будет расти», - сказал председатель попечительского совета общественного фонда поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy Куанышбек Есекеев.

Организовали мероприятие Министерство культуры и спорта РК, акимат Туркестанской области, Ассоциация Qazaq kuresi и Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy.



