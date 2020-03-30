Казахстанцы стали меньше нарушать карантинный режим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы стали меньше нарушать карантинный режим. Об этом на брифинге заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если за 28 марта к ответственности по статье 476 КоАП РК за нарушение карантинных мер по всей стране судами привлечены к ответственности 124 лица, то уже за 29 марта привлечено 33 лица. То есть налицо эффективность принятых мер», - сказал Марат Бекетаев.

Глава Минюста отметил, что казахстанцы стали меньше нарушать карантинный режим.

«Люди уже меньше нарушают. Если 28 марта под арест было помещено 56 лиц, то уже 29 марта - 18 лиц. То есть мы благодарны нашим гражданам за то, что они показывают ответственное отношение к своей безопасности, а также к безопасности окружающих», - заключил Марат Бекетаев.