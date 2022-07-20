Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанцы стали лауреатами международного фестиваля «Славянский базар»

    20 Июля 2022, 16:50

    ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - В этом году на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» от Казахстана выступили Kyle Ruh (Ерик Толенов), а в детской версии – Алинур Хамзин. Оба исполнителя стали лауреатами конкурса. Тем самым они в очередной раз доказали высокий уровень казахстанской вокальной школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Ерик Толенов удостоился специальной награды Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» - «Песня - Путь к Содружеству» за высокое мастерство в сохранении национальных традиций. Также Ерик Толенов стал лауреатом международного конкурса.

    При этом 12-летний Алинур Хамзин занял второе место в конкурсе среди детей.

    Ерик Толенов родился в 1993 году в селе Ачисай Туркестанской области. Окончил школу №23 имени Турара Рыскулова в городе Кентау, Казахскую академию искусств им. Жургенова. С 2014 по 2016 годы выступал в различных музыкальных группах.

    В 2018 году начал сольную карьеру. В 2021 стал обладателем гран-при международного творческого фестиваля Mozart и международного конкурса Welle-music wave, занял II место в популярном конкурсе The Voice of Kazakhstan. Его выступление вошло в топ лучших выступлений The Voice со всего мира.

    Алинур Хамзин родился в 2010 году в Уральске. Учится в 6-м классе школы-лицея №27 и музыкальной школе №1. За последние 5 лет принимал участие в республиканских конкурсах, телепроектах и в международных конкурсах, в том числе на Junior Eurovision в Париже, в международном конкурсе «Роза востока» в Ташкенте. Также он является лауреатом различных телепроектов и конкурсов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Минкультуры Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде