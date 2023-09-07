Казахстанцы стали чаще возвращать усыновленных детей в детдома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об участившихся случаях возвращения в детские дома усыновленных детей заявил депутат Сената Амангельды Толамисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, за последние 5 лет выросло количество случаев возвращения усыновленных детей в детские дома на 64%. Для решения ситуации, для таких родителей законом предусмотрена ответственность: возврат государству средств материальной помощи в размере 75 МРП, уплата алиментов и лишение возможности усыновления во второй раз. Такие случаи оказывают серьезное влияние на психическое здоровье ребенка. Более того, фиксируются и случаи эксплуатации детского труда.

«Существует Национальное агентство по усыновлению, которое осуществляет контроль за усыновителями на срок до 3 лет и проводит специальное сопровождение усыновителей. В рамках данного агентства родителям предоставляются услуги таких специалистов, как психолог, юрист. Однако возможностей агентства еще недостаточно, чтобы охватить необходимым сопровождением всю территорию страны. Из этого следует, что требуется расширение сети центров по работе с гражданами, изъявившими желание усыновить ребенка, а также увеличение количества социальных работников», - сказал Амангельды Толамисов в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

Повышение информированности усыновителей о последствиях также должно помочь улучшить ситуацию, считает сенатор В этой связи, он предлагает включить соответствующую информацию на портале eGov.kz.

«Предлагаем включить также информацию о правовых последствиях возвращения усыновленного ребенка усыновителями. Представляется также обоснованным расширение сети специализированных школ или центров для приемных родителей. Усиление юридической ответственности лиц, отказавшихся от приемного ребенка, в том числе путем увеличения размера моральной компенсации и других механизмов», - отметил сенатор.