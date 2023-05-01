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    Казахстанцы стали чаще судиться - статистика

    1 Мая 2023, 03:22

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - По итогам I квартала в суды поступило 136,7 тыс. гражданских исков. Это почти на 30% (31 тыс.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Первое кредитное бюро.

    По более чем трети поступившим искам (48 тыс.) разбирательства не начались. Либо заявители отозвали их, либо суды по каким-то причинам отказали в возбуждении дел.

    Грубо говоря, рассматривать дела суды заметно быстрее не стали. От общего количества возбужденных дел было рассмотрено 69% (61 тыс.). По сравнению с январем-мартом 2022-го показатель увеличился лишь на 1 п.п. Между тем решение в пользу истца принималось в 9 из 10 случаев.

    Около 40% всех поступивших исков пришлось всего на 3 региона - Алматы (31,5 тыс.), Астану (10,9 тыс.) и Карагандинскую область (9,8 тыс.).

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Суды Генпрокуратура Статистика
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