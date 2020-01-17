Казахстанцы стали чаще регистрировать свои авторские права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проверочной деятельности органов юстиции по защите прав на товарные знаки выявлено 236 правонарушений, сумма штрафов составила более 14 млн. тенге. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика регистрации объектов интеллектуальной собственности за 2019 год составила 11 679 охранных документов на объекты промышленной собственности, включая международную регистрацию товарных знаков. В сфере авторских прав зарегистрировано 6 184 свидетельства, что на 43% больше в сравнении с 2018 годом», - сказала Акерке Ахметова.

Вице-министр добавила, что из незаконного оборота изъято более 31 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму более 22 млн. тенге.

В 2019 году 90% вынесенных решений апелляционной коллегии разрешены на стадии досудебного рассмотрения без дальнейшего обжалования в судебных органах.

«В мае 2019 года ратифицировано Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе», согласно которому авторы будут защищены регионально на территориях государств-членов ЕАЭС», - сообщила Акерке Ахметова.

Она также добавила, что в сентябре 2019 года совместно с Евразийским патентным ведомством проведена Дипломатическая конференция по подписанию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции 1994 года, с целью создания региональной системы охраны единого промышленного образца.