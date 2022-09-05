Казахстанцы стали чаще подавать заявления на получение визы в Италию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров дал пояснения по поводу ситуации с оформлениями итальянских виз для казахстанских студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнил Айбек Смадияров, с соответствии с Венской конвенцией 1963 года о консульских сношениях, вопросы оформления национальных виз иностранных государств регулируются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны и являются исключительной прерогативой каждого государства. Документы по оформлению национальных виз рассматриваются и согласовываются с компетентными органами данного государства, а также обрабатываются через единую базу государств Шенгенского пространства.

«В соответствии с международной практикой, консульское учреждение иностранного государства, отказывающее в выдаче визы, оставляет за собой право также не сообщать заявителю и третьим лицам причину отказа. В ряде иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в РК, вопросы оформления и выдачи виз рассматриваются с учетом введенных карантинных мер в их стране, связанных с COVID-19», - сказал официальный представитель МИД в ходе еженедельного брифинга.

По его словам, с учетом ужесточения миграционных правил, консульский отдел вынужден совместно с миграционными службами Италии проводить тщательную проверку каждой заявки студентов, состоящей из 22 документов, что отражается на процессе обработки обращений. В этой связи студентам необходимо подавать документы на визу гораздо раньше.

«Сообщаем, что данный вопрос на контроле у руководства МИД РК. Были проведены беседы с послом и консулом Италии в Казахстане. По их информации, основной причиной задержки выдачи виз является возросшее количество поступающих заявлений в последние месяцы, ежемесячно консульский отдел обрабатывает и выдает около 3 тысяч виз. Итальянские дипломаты заверили, что решают данный вопрос и увеличили количество сотрудников, занимающихся оформлением виз в два раза», - отметил Айбек Смадияров.