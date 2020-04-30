Казахстанцы стали больше интересоваться своими пенсионными накоплениями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы все больше начали интересоваться своими пенсионными накоплениями. Об этом на онлайн-брифинге в РСК рассказал председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время очень большой интерес населения к их пенсионным накоплениям. Фактически Нацбанк инвестирует пенсионные активы и в Казахстане, и за рубежом. ЕНПФ к концу дня сводят показатели по результатам инвестиционного управления, и на следующий день вкладчик может в онлайн режиме посмотреть, какие результаты, какой инвестиционный доход он получил. Это действительно очень уникальный инструмент. Мы рады, что вкладчики все больше и больше внимания обращают на показатели управления пенсионными активами. То есть, вкладчики начинают интересоваться своими пенсионными накоплениями все больше», - сказал он.

Жанат Курманов добавил, что такой режим открытости и прозрачности работы ЕНПФ, в том числе по инвестированию пенсионных накоплении позволит обеспечить прозрачность управления, защиту интересов вкладчиков.

«Это снимет те вопросы, которые до этого формировались с точки зрения того, что показатели инвестирования, показатели структуры инвестиционного портфеля на ежедневной основе инвестиционной доходности в разрезе каждого вкладчика нашему населению были не доступны. Сейчас эта информация каждому вкладчику доступна, если он заходит на сайт ЕНПФ или через мобильное приложение, то получает всю эту информацию, способствует именно решению вопроса повышения эффективности управления пенсионными активами», - заключил Жанат Курманов.

Он также отметил, что больше 85% пенсионных услуг сейчас оказывается в онлайн режиме.