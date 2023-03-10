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    Казахстанцы собирают деньги на жилье для семьи погибшего в Турции Мирболата Курмашева

    10 Марта 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коллеги и друзья погибшего в Турции Мирболата (Мируса) Курмашева собирают деньги на покупку жилья для его супруги и двух маленьких детей, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогое ИТ-коммьюнити и друзья Мируса! Как вы знаете, Мирус Курмашев ушел из жизни во время землетрясения 6 февраля в районе Хатай, Турция. У Мируса остались двое несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 1 года. К сожалению, семья лишилась единственного кормильца. В связи с этим, друзья Мируса проявили инициативу, чтобы при помощи сообщества собрать средства для его семьи. На собранные средства будет приобретено жилье в г. Алматы. Партнером проекта выступил ОФ «Благотворительный фонд Плюс один», за что большое спасибо компании Kazdream. Призываем наше IT-сообщество проявить солидарность и поучаствовать в данном благотворительном проекте. Для прозрачности ОФ «Благотворительный фонд Плюс один» открыл специальный счет. Полный отчет о целевых тратах (приобретение квартиры) будет предоставлен. Жилье будет оформлено на старшего сына (Курмашев Амиль Мирболатович). Таким образом, данную недвижимость нельзя будет продать до наступления совершеннолетия Амиля, без согласования органов опеки», - написал в Facebook глава фонда MOST Ventures Алим Хамитов.

    По его словам, сбор средств производится в срок до 31 марта включительно. На сегодня собрано 21 млн тенге. Цель: 40 млн тенге.

    СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ:

    Компания:ОФ «Благотворительный фонд Плюс один»

    Адрес: Казахстан, Астана, Түркістан, дом 10, кв/офис нп-6

    БИН (ИИН): 201240007523

    Банк:АО «Kaspi Bank»

    КБе:18

    БИК: CASPKZKA

    Номер счета:KZ21722S000022905723

    Код платежа кнп:119 (прочие безвозмездные переводы денег: благотворительность)

    Напомним, разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    10 февраля спасатели обнаружили под завалами тело казахстанца Мирболата Курмашева.

    Тела погибших в Турции казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы вечером 11 февраля.

    Похоронили Мирбулата 12 февраля в поселке Альмерек недалеко от аэропорта Алматы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Общество Землетрясение в Турции
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