Казахстанцы снова пожаловались на проблемы со связью в Activ/Kcell

АСТАНА.КАЗИНФОРМ -Этим утром пользователи Activ/Kcell снова пожаловались на сбои в работе сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводились работы по модернизации сети для улучшения качества ее работы и увеличения производительности для перехода на 5G. В настоящий момент работа всех сервисов полностью восстановлена», - прокомментировали в пресс-службе компании.

На минувшей неделе тоже наблюдались сбои в работе сотовой связи у пользователей Activ/Kcell. Тогда был выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана.