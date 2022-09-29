Казахстанцы смогут самостоятельно регистрировать ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрено упрощенное оформление документов (Европротокол) при дорожно-транспортных происшествиях, которое осуществляется без участия сотрудников полиции и суда. Поправки предусмотрены в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В законопроекте предусмотрено, что Европротокол применим при соблюдении следующих условий:

- в ДТП участвуют только два транспортных средства;

- при ДТП отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц;

- у участников ДТП есть действующий полис обязательного автострахования;

- имеется согласие сторон по виновнику и пострадавшему в результате ДТП;

- имеется согласие сторон, что сумма ущерба в пределах установленного лимита. На сегодня это будет сумма примерно 100 МРП.

«При соблюдении данных условий ДТП оформляется участниками самостоятельно без привлечения сотрудников полиции и не требуется судебное решение для определения виновника ДТП. После проведения всех необходимых процедур по оформлению протокола стороны могут покинуть место происшествия», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, система широко распространена в Германии, Бельгии, Греции, Италии, Португалии, Испании. В странах СНГ Европротокол введен в России, Беларуси, Армении, Узбекистане.