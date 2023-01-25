Казахстанцы смогут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса в пяти городах России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта граждане Казахстана, находящиеся в России, смогут принять участие в голосовании. Оно пройдёт на избирательных участках, расположенных в посольстве и генеральных консульствах Казахстана в России, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

Адрес избирательного участка в Москве – Чистопрудный бульвар, 3 «А» (здание посольства РК).

Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 10, избирательный участок №290;

Казань, улица Карла Маркса, дом 8/13, избирательный участок №301;

Астрахань, улица 1-я Аршанская, дом 17, избирательный участок №291;

Омск, улица Чокана Валиханова, дом 9, избирательный участок №292.

Все участки будут работать с 07.00 до 20.00 по местному времени.

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.



