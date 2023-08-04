Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественное оказание госуслуг в Telegram-канале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь казахстанцы могут через специальный Telegram-канал задать вопросы и оставить обращения по оказанию госуслуг, передает МИА «Казинформ».

В чате можно оставить обращение, если вам оказали некачественную госуслугу: нарушили срок, истребовали лишние документы, необоснованно отказали, создали бюрократию и волокиту при оказании услуги, а также если вы не согласны с результатом. Также можно обратиться по номеру: 8 (717) 224-88-17.

В данном Telegram-канале состоят представители акимата и управлений Астаны, столичные территориальные департаменты и инспекции центральных государственных органов, филиал НАО ГК «Правительство для граждан» и отделения по обслуживанию населения, филиал АО «Государственный социальный страховой фонд», АО «НИТ».