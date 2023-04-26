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    Казахстанцы смогут получить кредиты в странах ЕАЭС после проверки

    26 Апреля 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь будет проверяться кредитная история казахстанцев, изъявивших желание получить кредит в странах-членах Евразийского экономического союза. О нововведении рассказал заместитель председателя Агентства по регулированию и надзору финансового рынка Олжас Кизатов в эфире мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед выдачей кредита банк сначала проверит кредитную историю клиента. Сегодня на заседании был принят документ, касающийся трансграничного обмена данными по кредиту между странами, входящими в Евразийский экономический союз. Данный документ положительно повлияет на создание единого и качественного кредитного рынка между странами, входящими в Евразийский экономический союз. Например, гражданин Казахстана подает заявление на получение кредита в Банке России, тем самым он дает согласие на проверку его кредитной истории. Банк России направит запрос в наше национальное кредитное бюро, наше бюро изучит кредитную историю клиента и направит данные в Россию. На основании этого Банк России принимает решение относительно кредитования или отказа», - сказал Олжас Кизатов в интервью в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте.

    По его словам, чем чище кредитная история клиентов, тем больше шансов получить кредит.

    «Вопрос кредитной истории клиентов касается как физических, так и юридических лиц. Ранее не было обмена кредитными историями клиентов между странами-членами Евразийского экономического союза. До настоящего времени решение по обращениям граждан, желающих получить кредит в странах-членах ЕАЭС, принималось непосредственно банком этой страны. Теперь решение будет выноситься путем проверки кредитной истории», - пояснил замглавы Агентства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика ЕАЭС
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