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    Казахстанцы смогут получить аналог диплома за самостоятельно освоенные знания

    22 Сентября 2022, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Законопроекты «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций» презентованы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев, принятие этих законопроектов укрепит связь рынка труда и системы образования, а также позволит отвечать на быстро меняющиеся требования к рабочей силе.

    «Ускорение технологического прогресса и цифровизация экономики предъявляют новые требования к качеству трудовых ресурсов в Казахстане. Ранее знания были актуальными около 10 лет без повышения квалификации, сегодня актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение двух лет», – сказал Олжас Ордабаев во время презентации.

    По его словам, Национальная система квалификаций (далее – НСК) даст ответы на следующие вопросы: Что должны знать и уметь современные специалисты? Чему и как их для этого учить? Как признавать их профессиональную квалификацию?

    «Ответы на данные вопросы будут формироваться с помощью таких инструментов, как Национальный классификатор занятий, Национальная рамка квалификаций и разработанные на ее основе отраслевые рамки квалификаций и профстандарты», – пояснил он.

    На сегодняшний день действует 623 профстандарта, которые охватывают 2689 профессий. На основе обозначенных в них требований, организации образования разрабатывают образовательные программы. Так обеспечивается подготовка кадров соответствующих требованиям работодателей.

    Важной новеллой законопроекта является признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования.

    «Граждане смогут получить документ, подтверждающий наличие профквалификации в соответствующих центрах, и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании, если это предусмотрено профстандартом», - отметил спикер.

    Ранее сообщалось, что п о профессиональным квалификациям хотят создать в Казахстане национальный орган.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Мажилис Минтруда РК Занятость Общество Трудоустройство
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