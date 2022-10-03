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    Казахстанцы смогут покупать социальный уголь через банковское мобильное приложение

    3 Октября 2022, 16:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с банками второго уровня проводит работу по организации продажи социального угля через мобильные приложения финансовых и торговых организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    Сегодня совместно с Halyk Bank в пилотном режиме в приложении Halyk Homebank запускается реализация твердого топлива ТОО «Каз Интер Уголь». Данное предприятие является региональным оператором угля в 10 районах Костанайской области.

    «Чтобы приобрести уголь необходимо в банковском приложении в разделе Halyk Market выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату, оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев», - говорится в сообщении МИИР.

    Как отмечают в ведомстве, современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо с угольного тупика и без очередей, что позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону»,

    Аналогичная работа будет проведена и с другими регионами. В настоящее время к платформе подключается угольный оператор города Алматы, сообщили в Министерстве.

    Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и акиматам регионов держать поставку и распределение угля на особом контроле.

    Ранее сообщалось, что по данным угледобывающих предприятий, стоимость угля сохранена на прошлогоднем уровне. В настоящее время уголь реализуется на внутреннем рынке в диапазоне от 8 000 до 21 600 тенге за тонну в зависимости от географического расположения и марки твердого топлива.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Банки Цифровой Казахстан Общество МИИР РК Уголь
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