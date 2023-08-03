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    Казахстанцы смогут подать заявку на возврат ошибочно уплаченных соцотчислений через e-Gov

    3 Августа 2023, 11:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь у казахстанцев появилась возможность подать заявку на услуги «Возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений» и «Возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и пени» через портал «Электронного правительства» (e-Gov), передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, ранее плательщики социальных отчислений или пенсионных взносов, чтобы исправить допущенные при платежах ошибки, были вынуждены обращаться в канцелярию центрального филиала Государственной корпорации по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения или в бэк-офисы ее региональных филиалов.

    При этом прием заявлений на возврат ошибочно перечисленных сумм осуществлялся только на бумажном носителе, а их рассмотрение осуществлялось центральным филиалом по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения. Заявления из других регионов доставлялись через АО «Казпочта» или курьерские службы.

    Появление возможности оставить заявку через e-Gov существенно упрощает этот процесс и сокращает время получения услуг.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Правительство для граждан
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