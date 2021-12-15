Казахстанцы смогут онлайн получать страховые выплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить онлайн-урегулирования страхового случая. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

«Второе направление законопроекта – это повышение доступности страховых услуг путем дальнейшей цифровизации страховой отрасли», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавила, что с начала 2019 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного автострахования в онлайн режиме. В настоящее время по обязательному автострахованию 100% договоров заключается в электронной форме.

«Следующим этапом цифровизации является внедрение онлайн-урегулирования страхового случая. Человек без посещения офиса страховых организаций сможет получить весь комплекс услуг от направления заявки о страховом случае до получения страховой выплаты», - резюмировала Мадина Абылкасымова.