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    Казахстанцы смогут онлайн получать страховые выплаты

    15 Декабря 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить онлайн-урегулирования страхового случая. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

    «Второе направление законопроекта – это повышение доступности страховых услуг путем дальнейшей цифровизации страховой отрасли», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

    Спикер добавила, что с начала 2019 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного автострахования в онлайн режиме. В настоящее время по обязательному автострахованию 100% договоров заключается в электронной форме.

    «Следующим этапом цифровизации является внедрение онлайн-урегулирования страхового случая. Человек без посещения офиса страховых организаций сможет получить весь комплекс услуг от направления заявки о страховом случае до получения страховой выплаты», - резюмировала Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Цифровой Казахстан Общество
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