Казахстанцы смогут не возить с собой права и техпаспорта с 13 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев разъяснил водителям нововведения, вступающие в силу 13 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения». В декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый Закон вступает в силу с 13 февраля текущего года. Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность. Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к сети Интернет – проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи», - пояснил в Facebook Ерлан Тургумбаев.

Как отметил глава МВД РК, новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

«Хочу отметить, что такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства. Исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять водительские документы – это еще один шаг, направленный на развитие современной технологичной «сервисной» полиции. Государство значительно упростило управление транспортом, но водители по-прежнему должны помнить о своей ответственности за безопасность других участников дорожного движения. Поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать и водителей, и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и культуры вождения. Потому что дорога не прощает ошибок», - обратился к казахстанцам министр внутренних дел РК.

Напомним, 1 февраля 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».