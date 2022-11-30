Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации до 30 дней

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – МВД Республики Казахстан и Республики Узбекистан подготовили изменения в соглашение между правительствами других стран об условиях взаимных поездок граждан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект протокола размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Новый документ позволит гражданам Казахстана и Узбекистана находиться на территории стран до 30 дней без оформления временной регистрации. В настоящее время находиться без регистрации на территории другого государства граждане обеих стран могут только в течение пяти дней.

«Граждане государства одной Стороны независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцати) календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства Стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки)», - отмечено в проекте.

При этом предусматривается, что если гражданин одной из стран пребывает в другой свыше 30 календарных дней, то он обязан получить разрешение на временное проживание (встать на временную прописку). Вместе с тем из документа исключается требование получать и предъявлять миграционные карточки при пересечении границы.

Протокол вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур двух стран.



