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    Казахстанцы смогут летать в Баку 5 раз в неделю

    31 Июля 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Air Astana заключила код-шер партнерства с авиакомпанией AZAL (Azebaijan Airlines). Согласно код-шер соглашению авиакомпании будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку с частотой 5 раз в неделю, передает МИА «Казинформ».

    Код-шер сотрудничества предоставляют казахстанцам больше направлений для путешествий, гибкость, удобство и качество полетов. Комбинируя перелеты на одном билете, пассажиры получают доступ к широкой сети маршрутов и услуг авиакомпаний-партнеров Air Astana. К примеру, при задержке или отмене рейса одного перевозчика, пассажиры могут быть перебронированы на рейсы компании-партнера.

    Первое интерлайн соглашение было подписано в 2005 году, и с тех пор компания последовательно укрепляет связи с международными авиаперевозчиками. В настоящее время у код-шер соглашения со следующими авиаперевозчиками: Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, AZAL и Turkish Airlines.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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