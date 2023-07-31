Казахстанцы смогут летать в Баку 5 раз в неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Air Astana заключила код-шер партнерства с авиакомпанией AZAL (Azebaijan Airlines). Согласно код-шер соглашению авиакомпании будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку с частотой 5 раз в неделю, передает МИА «Казинформ».

Код-шер сотрудничества предоставляют казахстанцам больше направлений для путешествий, гибкость, удобство и качество полетов. Комбинируя перелеты на одном билете, пассажиры получают доступ к широкой сети маршрутов и услуг авиакомпаний-партнеров Air Astana. К примеру, при задержке или отмене рейса одного перевозчика, пассажиры могут быть перебронированы на рейсы компании-партнера.

Первое интерлайн соглашение было подписано в 2005 году, и с тех пор компания последовательно укрепляет связи с международными авиаперевозчиками. В настоящее время у код-шер соглашения со следующими авиаперевозчиками: Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, AZAL и Turkish Airlines.