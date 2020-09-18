Казахстанцы смогут делиться личными данными через eGov Mobile

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по вопросам оказания государственных услуг (МВК) на очередном заседании совместно с госорганами рассмотрела вопросы по исключению справок, передает МИА «Казинформ».

Председатель Межведомственной комиссии – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин обозначил актуальность сокращения числа справок и отметил необходимость скорейшей реализации необходимых мер.

«Главой государства в недавнем Послании поставлена четкая задача по отмене истребования у граждан наиболее востребованных справок и бумажных подтверждений. Значит, мы должны продолжать двигаться в этом направлении. Сейчас уже отмены 6 справок и мы видим положительный экономический эффект. Нужно постоянно предлагать новые подходы, идти в ногу со временем, двигать процесс, применять и расширять возможности eGov Mobile», - отметил министр.

Как заявил в ходе заседания председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития Даулет Бекманов, на сегодня в государственном реестре 694 услуги, порядка 50 из них – информационные услуги и справки.

«Мы провели рабочие встречи с представителями ряда министерств, обсудили вопросы отмены запрашивания от граждан различных справок, и в результате предлагаем в текущем году исключить 30 из них. К примеру, выдачу справки с наркологической организации, о пенсионных накоплениях, о регистрации в качестве безработного, по определению адреса недвижимости, а истребование справки о наличии либо отсутствии судимости исключить в стране, но оставить для предъявления за рубежом. Такие меры помогут сократить бумажный документооборот на более чем 35 миллионов документов», - подчеркнул Д. Бекманов.

Бумажный документооборот позволит сократить и новые инструменты в мобильном приложении eGov Mobile. В скором времени в приложении можно будет делиться личными сведениями, направляя информацию с eGov Mobile напрямую через мессенджеры. Можно будет поделиться адресными данными через приложение, направив информацию любым удобным способом. Там, где требуют эту информацию, получат ссылку с eGov Mobile. Аналогично можно будет делиться и другой личной информацией. Если находиться рядом, то обмен будет возможен и по QR-коду.

Более того, третьи лица смогут запросить информацию о гражданах, которой они смогут поделиться, подтвердив пришедшее им в приложение уведомление на запрос их личных сведений.

В eGov Mobile вскоре станет проще получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Для этого нужно будет пройти биометрию (система просканирует личность гражданина), ответить на вопросы, ввести номер телефона, после чего номер регистрируется в базе мобильных граждан, а ЭЦП установится на телефон. Этот процесс станет также решением и по упрощению регистрации пользователей «электронного правительства» с помощью eGov Mobile.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы оптимизации наиболее востребованных среди населения государственных услуг. Представители Министерства труда и социальной защиты населения РК предложили бизнес-процессы по сокращению сроков предоставления таких услуг как назначение пособия многодетной семье, по уходу за инвалидом 1 группы с детства, выплат на случаи утраты трудоспособности и др.

На встрече были рассмотрены и предложения бизнеса по интеграционным сервисам на платформе Smart Bridge.

Напомним, заседания МВК проходят с участием и цифровых комиссаров, которые также предложили свое видение по обсуждаемым вопросам.