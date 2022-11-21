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    Казахстанцы серьезно отнеслись к выполнению своего гражданского долга – Ричард Вайц

    21 Ноября 2022, 18:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все, касающееся организации выборов, было на очень высоком уровне. Такое мнение высказал директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте (США) Ричард Вайц на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, являясь наблюдателем, я посетил 20 различных избирательных участков в Алматы. Я посетил так много потому, что хотел увидеть разные части, различные районы города, посмотреть на тот район, где много университетов, рабочие районы и так далее. Во многих случаях несколько участков были рядом друг с другом, мне было удобно их посетить сразу. Я был впечатлен тем, насколько серьезно люди подошли к выполнению гражданского долга. Это касается и тех людей, которые работали, то есть, сотрудников избирательных участков. Хочу особо отметить сотрудниц избирательного участка №115, они провели со мной много времени, чтобы обеспечить мои наблюдательные функции – чтобы у меня были наушники для перевода и так далее. Для меня это был показатель того, что все, касающееся организации выборов, было на очень высоком уровне», – сказал Ричард Вайц.

    Эксперт отметил, что на прошедших президентских выборах были созданы равные условия для всех, в выборах участвовали кандидаты с различными взглядами.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Общество Президентские выборы - 2022
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