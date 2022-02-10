Казахстанцы сэкономят более 3 млрд тенге в период моратория на повышение тарифов комуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК скорректировал тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

Как известно, в рамках поручения Главы государства введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение .

КРЕМ МНЭ РК п ровел работу по сдерживанию тарифов для населения на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней.

Так, были скорректированы тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.

Эти меры позволят достигнуть экономического эффекта в период действия моратория, что положительно скажется на доходах населения, которое сэкономит от этого порядка 3,2 млрд те н ге , в том числе в сферах:

- теплоснабжения – 1 442 млн тенге;

- электроснабжения – 839,7 млн тенге;

- водоснабжения – 367,6 млн тенге;

- водоотведения – 224,6 млн тенге;

- газоснабжения - 318,7 млн тенге.