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    Казахстанцы сэкономят более 3 млрд тенге в период моратория на повышение тарифов комуслуг

    10 Февраля 2022, 09:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК скорректировал тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

    Как известно, в рамках поручения Главы государства введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение .

    КРЕМ МНЭ РК п ровел работу по сдерживанию тарифов для населения на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней.

    Так, были скорректированы тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.

    Эти меры позволят достигнуть экономического эффекта в период действия моратория, что положительно скажется на доходах населения, которое сэкономит от этого порядка 3,2 млрд те н ге , в том числе в сферах:

    - теплоснабжения – 1 442 млн тенге;

    - электроснабжения – 839,7 млн тенге;

    - водоснабжения – 367,6 млн тенге;

    - водоотведения – 224,6 млн тенге;

    - газоснабжения - 318,7 млн тенге.

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    ЖКХ Цены и тарифы
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