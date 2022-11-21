Казахстанцы сделали осознанный выбор – Мадина Нургалиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Население голосовало осознанно, понимая свой выбор и ответственно подходя к этому выбору. Об этом сообщила директор Института общественной политики партии «Amanat» Мадина Нургалиева на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот раз был дебют для нашего Института, мы впервые проводили Exit-poll. Поэтому мы старались очень тщательно подойти к этому вопросу. Exit-poll предшествовал ряд электоральных замеров, которые мы традиционно проводим в рамках своей постоянной работы. Вчера мы использовали методику опроса на выходе из избирательных участков. Если говорить коротко о параметрах нашего исследования, то мы охватили около 600 избирательных участков во всех городах республиканского значения, регионах. Мы задействовали в этой работе более 620 интервьюеров и супервайзеров. Наш опрос проходил в 74 городах и 242 селах. Наша методика позволила опросить более 70 тысяч избирателей», – сказала М.Нургалиева.

По ее словам, для обеспечения оперативности и лучшего контроля за интервьюерами, было использовано мобильное приложение e-socis, которое позволяет отслеживать геолокацию интервьюеров и получать оперативную информацию каждые два часа.

М.Нургалиева отметила, что явка избирателей была около 70%. Это отличается от показателя на прежних выборах в Казахстане. Но высокий процент поддержки кандидатуры К.Токаева позволяет сделать вывод о том, что население голосовало осознанно, понимая свой выбор и ответственно подходя к этому выбору. В противном случае, разброс показателей был бы другим. Впервые была использована графа «против всех», коридор показателей составил 3-5%.

Эксперт также сообщила, что предварительные исследования, проведенные Институтом в сентябре-октябре текущего года, показывали, что граждане были информированы о предстоящих выборах, интересовались ими.



