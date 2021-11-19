Казахстанцы сами смогут управлять своими данными – внедряется пилотный проект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин рассказал о внедрении новой системы по управлению персональными данными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас по одному из блоков данных внедряем инструмент по управлению данными, инструмент по принципу GD-Pr – то есть, человек должен иметь возможность сам управлять своими данными. Разрешение на использование своих данных один раз при транзакции, так и использование их на постоянной основе, или ограничить их использование какими-то сегментами, и т.д. инструментарий, как технический, так и законодательный, сейчас внедряется», - сказал Аскар Жамбакин в рамках Open Space тему конкуренции на цифровых рынках на площадке «Казинформа».

По его словам, человек сможет ограничить использование своих данных, чтобы ими не злоупотребляли.

«Потому что, чем больше накапливается массива, тем больше создается следующая ситуация: что кажется клиенту ценностью, на самом деле является произвольным использованием всех наших данных вкупе», - отметил спикер.

«Сейчас идет пилотный проект по внедрению системы по управлению персональными данными. Законодательством также эти нормы внедрены. Примерно со следующего года заработает в полном объеме», - заключил А. Жамбакин.