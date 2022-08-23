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    Казахстанцы с 18 лет могут участвовать в конкурсе по отбору сотрудников ЕЭК

    23 Августа 2022, 02:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался прием документов для участия в квалификационном отборе кандидатов на занятие вакантных должностей сотрудников Евразийской экономической комиссии. Право на участие в конкурсе имеют граждане государств – членов ЕАЭС, достигшие 18-летнего возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции РК.

    Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) является постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    ЕЭК на регулярной основе проводит конкурсы по отбору сотрудников на замещение вакантных должностей сотрудников в структурных подразделениях ЕЭК среди граждан государств – членов ЕАЭС, в том числе граждан Республики Казахстан.

    В текущем году в Казахстане приняты правила квалификационного отбора кандидатов на занятие вакантных должностей сотрудников Евразийской экономической комиссии, в соответствии с которыми граждане РК могут проходить национальный квалификационный отбор, проводимый Министерством торговли и интеграции совместно с другими государственными органами.

    В случае положительного прохождения кандидату будет выдана рекомендация уполномоченного органа, которая в дальнейшем представляется этим кандидатом в ЕЭК.

    Получение рекомендации уполномоченного органа не является обязательной процедурой для участия в конкурсе на замещение вакантной должности в Комиссию, но при прохождении конкурса кандидатам с рекомендацией будет отдаваться предпочтение.

    Квалификационный отбор осуществляется из числа граждан Республики Казахстан, желающих участвовать в конкурсном отборе на занятие вакантных должностей, проводимом ЕЭК. Рекомендация действительна в течение 18 месяцев со дня ее регистрации.

    Прием документов и заявлений кандидатов для прохождения квалификационного отбора будет осуществляться до 1 октября 2022 года.

    Подробности участия в отборе размещены на сайте Минторговли. Информация о вакантных должностях в Комиссии размещена на официальном сайте организации в разделе «Вакансии»

    Форма оценки кандидатов – собеседование. Результаты квалификационного отбора на занятие вакантных должностей сотрудников ЕЭК будут опубликованы на сайте Министерства торговли и интеграции РК до 15 декабря 2022 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЕАЭС Минторговли
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