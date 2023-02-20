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    Казахстанцы регистрируют браки с помощью мобильного приложения

    20 Февраля 2023, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 400 пар подали заявление на регистрацию брака с помощью мобильного приложения за две недели его работы. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За две недели с начала подачи заявлений на регистрацию брака с помощью мобильного приложения «Халык банк» зарегистрировали брак 440 пар. Мы убедились, что это приложение нужно», – сказал Б.Молдабеков, отвечая на вопросы журналистов.

    Вице-министр отметил, что с помощью мобильных приложений можно получить и другие государственные услуги. В частности, с помощью мобильного приложения можно зарегистрировать товарищество с ограниченной ответственностью.

    Б.Молдабеков также сообщил, что на сегодняшний день на сайте egov.kz все услуги Министерства юстиции переведены на электронный формат. В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию процесса оказания услуг, а также по реинжирингу бизнес-процессу. В частности, с января текущего года полностью автоматизирована услуга по регистрации залогового движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации: имущество, не относящееся к недвижимому имуществу; товары, находящиеся в обороте; деньги; имущественные права, в том числе права на будущую продукцию. В первом полугодии 2023 года планируется полностью автоматизировать регистрацию и перерегистрацию на сайте egov.kz всех видов юридических лиц, за исключением политических партий и религиозных объединений, а также внесение изменений и дополнений в их учредительные документы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минюст Цифровой Казахстан
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