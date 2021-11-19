Казахстанцы распространяют фейк о гибели солдат после вакцинации против COVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют ролик, на котором якобы показана массовая смерть солдат, получивших вакцину против COVID-19. На кадрах действительно запечатлены молодые военнослужащие, лежащие на полу здания, и группа людей, пытающаяся им помочь. Однако к вакцинации против КВИ это не имеет никакого отношения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.
Этот ролик стал вирусным в англоязычном сегменте Сети еще в августе 2021 года. Подпись к нему также гласила, что показанные на видео солдаты получили вакцину против COVID-19 и именно она стала причиной их скоропостижной гибели.
На самом желе деле кадры были сделаны во время соревнований на выносливость, которые прошли 21 августа текущего года в Индии. Из-за сильной жары и высокой влажности воздуха 34 солдата упали в обморок. Известно, что на тот момент соревнования продолжались уже 72 часа и военнослужащие перед тем, как потерять сознание, проходили 10-километровый этап в полной экипировке и со всей амуницией.
Все пострадавшие солдаты были доставлены в больницу с симптомами теплового удара. Один из них действительно скончался, однако с вакцинацией против COVID-19 это связано не было.
Таким образом, на видео запечатлены военнослужащие, получившие тепловой удар во время соревнований в жаркую погоду, а не их массовая гибель в результате вакцинации от КВИ.
О том, что ролик не имеет отношения ни к COVID-19, ни к вакцинации против этой болезни, также сообщили зарубежные издания.
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