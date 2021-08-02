Казахстанцы прошли в четвертьфинал соревнований по гребле в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у женщин на дистанции 200 метров. Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева.

По итогам пятого заезда казахстанка расположилась на шестом месте, показав время 46, 657. Таким образом, Сергеева выступит в четвертьфинале турнира, который состоится через один час.

Также в рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы.

По итогам первого заезда казахстанский дуэт расположился на четвертом месте, показав время 3:49.079.

Емельяновы выступят в четвертьфинале турнира, который состоится через час.

Расписание сегдняшних выступлений казахстанских спортсменов в Токио читайте здесь.