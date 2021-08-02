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    Казахстанцы прошли в четвертьфинал соревнований по гребле в Токио

    2 Августа 2021, 07:30

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у женщин на дистанции 200 метров. Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева.

    По итогам пятого заезда казахстанка расположилась на шестом месте, показав время 46, 657. Таким образом, Сергеева выступит в четвертьфинале турнира, который состоится через один час.

    Также в рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы.

    По итогам первого заезда казахстанский дуэт расположился на четвертом месте, показав время 3:49.079.

    Емельяновы выступят в четвертьфинале турнира, который состоится через час.

    Расписание сегдняшних выступлений казахстанских спортсменов в Токио читайте здесь.

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    Спорт Олимпиада
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