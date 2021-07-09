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    Казахстанцы продолжают осознанно идти на подкуп чиновников – Марат Ахметжанов

    9 Июля 2021, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждое третье коррупционное преступление в Казахстане связано с дачей взятки. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С этим злом мы будем бороться самым беспощадным образом. С начала года уголовный закон для взяточников и взяткодателей максимально ужесточен. Санкция за этот вид преступления достигает 15 лет лишения свободы. Больше только для насильников и убийц», – отметил глава ведомства.

    Также он рассказал об усилении ответственности для сотрудников правоохранительных органов и судей. Введен пожизненный запрет работать на госслужбе, исключена возможность применения условно-досрочного освобождения по тяжким и особо тяжким составам.

    В то же время, председатель Агентства выразил обеспокоенность, что не снижается количество взяткодателей – это треть от всех коррупционных преступлений.

    «То есть люди продолжают осознано идти на подкуп чиновников», – подчеркнул он.

    По мнению председателя Агентства, люди идут на это для получения незаконного преимущества или выгоды, обхода бюрократических барьеров. Отчасти это связано с менталитетом наших граждан, для которых решение вопросов таким путем стало нормой жизни.

    «Люди должны понимать, что в этом случае они тоже становятся соучастниками преступления, и они должны будут понести соответствующую ответственность», – заключил глава Антикоррупционной службы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Общество
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