Казахстанцы приступили к голосованию на 8150 избирательных участках страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 8150 избирательных участках страны началась процедура голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная избирательная комиссия РК сообщает, что согласно данным, представленным комиссиями областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента, по состоянию на 07:00 часов по времени Астаны в регионах приступили к голосованию 8 150 участков», - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге в ЦИК.

Также, по его словам, началось голосование на 12 участках РК в 11 иностранных государствах. На 86 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий в рамках Конституционного закона, голосование началось в 6 утра. На 1883 избирательных участках 5 регионов Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангыстауской областей голосование начнется в 08:00 часов по времени Астаны , в 07:00 часов местного времени.

«Также сообщаем, что всего в РК 10101 избирательный участок, в том числе в иностранных государствах - 68 участков в 53 странах. На них голосование начнется в 7 утра местного времени. В списках граждан, имеющих право на участие в выборах 11 950 485 избирателей. Вчера в 18?00 завершилась выдача открепительных удостоверений на право голосования, всего по республике выдано 22578 удостоверений, с которыми избиратель может проголосовать на любом участке нашей страны». – добавил спикер.





Фото: Акимат Алматы

