Казахстанцы приняли участие в открытии страйкбольного сезона в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Казахстанские страйкболисты приняли активное участие в открытии страйкбольного сезона под названием «Операция «Шаровая молния», которое состоялось в минувшее воскресенье на полигоне «Скорпион» в Чуйской области Кыргызстана. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном Федерацией военно-тактических игр Кыргызстана при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил и Федерации парашютного спорта КР, приняли участие свыше 600 игроков из Казахстана, Кыргызстана и России.

Это первое масштабное соревнование в Кыргызстане, в котором Казахстан был представлен 30 командами из Астаны, Алматы, Шымкента, Тараза, Караганды, Павлодара.

Капитан команды из Астаны Досым Абжиков считает, что такие виды игр пропагандируют патриотизм и здоровый образ жизни среди молодого поколения, способствует повышению престижа воинской службы.

«Наша команда, которой уже более трех лет, впервые принимает участие в таком крупном мероприятии за пределами страны. Страйкбол является нашим увлечением, который постоянно развивается. Хотелось бы, чтобы такие турниры проходили и у нас в Казахстане. Отрадно, что в Кыргызстане военно-тактические игры проводятся при поддержке Вооруженных сил КР. Это придает импульс в развитии патриотических чувств у молодежи, вызывает желание служить и защищать свою Родину. Игра-хобби, которая объединила участников разных профессий от строителей, бизнесменов, учителей до государственных служащих, популяризирует военно-прикладные виды спорта и дает возможность участникам обучиться военно-тактическим навыкам. Для нас большая честь находиться в солнечном Кыргызстане на полигоне специального подразделения «Скорпион», показать наши способности и получить опыт у местных специалистов. Хотелось бы, чтобы турниры проводились ежегодно не только в Кыргызстане, но и Казахстане, а также в масштабе СНГ», - сказал капитан астанинской команды.

По мнению командира специального подразделения Генштаба Вооруженных сил КР «Скорпион» Куштара Балкалчиева, проведение спортивных турниров по военно-тактическим играм способствует поднятию воинского духа и патриотизма у гражданских игроков. Им отмечено, что в организации мероприятия оказано большое содействие со стороны Министерства обороны и Генерального штаба ВС Кыргызской Республики, в котором привлечена военная техника, БТР, квадроциклы, а также вертолет МИ-8.

Вице-президент Федерации военно-тактических игр Кыргызстана Чынгыз Асанкулов, рассказывая о деятельности общественного объединения, отметил, что первый спортивный турнир по страйкболу в Кыргызстане состоялся в 2019 году, в нем участвовали около 200 игроков. Членами ФВТИ была поставлена задача масштабировать этот вид военно-тактических игр и вывести его на международный уровень. На открытии сезона этого года представлены уже более 600 страйкболистов из трех стран, среди которых люди разных возрастов и профессий от учителей до топ-менеджеров бизнес-структур. Ч.Асанкулов заверил, что согласно сценарию, игра предполагает быть очень интересной.

Миссия проводимой игры заключалась в освобождении спецназом вымышленного государства заложников самолета, захваченного террористами, а также свержение диктатора другой страны с целью спасения человеческих жизней. Игра длилась несколько часов, участники выбывали после любого попадании пули, а через определенное время, «перезагружались» и возвращались снова. Задействованные в игре бойцы специального назначения «Скорпион», бронетехника и авиация Вооруженных сил Кыргызстана придали турниру эффект максимально приближенный к реальным боевым действиям.