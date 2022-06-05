Казахстанцы принимают участие в референдуме на территории России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование по поправкам в Конституцию Республики Казахстан началось в воскресенье с 7 часов по местному времени на пяти участках на территории России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в России Александра Синяговского, участок в Москве будет работать в здании посольства Казахстана с 7 до 20 часов.

«Также граждане Республики Казахстан имеют возможность проголосовать в четырех дополнительных участках - в городах Санкт-Петербург, Омск, Казань и Астрахань при генеральных консульствах Республики Казахстан, - сказал он. - На сегодняшний день по городу Москве зарегистрировано 1867 человек, ожидаем, что будет явка традиционно высокая».

Одними из первых проявить гражданскую позицию пришли и 18-летние граждане Казахстана. Среди них студентка 2 курса Дипломатической академии Алана Жаламанова.

«Сегодня очень значимый день для нашей страны, для нашей истории и лично для меня. Мне исполнилось 18 лет и я впервые голосую как полноправный гражданин своей страны. Сегодня со мной на участке побывали моя мама и старшая сестра. Считаю, что своим участием вложила собственный вклад в развитие нашей страны», - сказала А. Жаламанова.



