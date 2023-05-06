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    Казахстанцы принимают участие в форуме «Стамбул 2023 - молодежная столица тюркского мира»

    6 Мая 2023, 15:12

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции состоялось торжественное открытие форума «Стамбул 2023 - молодежная столица тюркского мира». В нем приняла участие казахстанская делегация.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного рахвития РК.

    В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Турецкой Республики Мехмет Мухаррем Касапоглу, губернатор Стамбула Али Йерликая, генеральный секретарь Организации турецких государств Куанышбек Омиралиев и делегации из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра.

    Также запланированы V Форум молодых лидеров и II Форум молодых предпринимателей организации тюркских государств. Будут обсуждаться блокчейн, технологии «умного города», экопредпринимательство, цифровые коммуникации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Турция Молодежь Тюркский мир МИОР
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