Казахстанцы принимают участие в чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Южной Корее

ЧИНДЖУ. КАЗИНФОРМ - С 5 по 12 мая в южнокорейском городе Чинджу лучшие тяжелоатлеты Азии принимают участие в континентальном первенстве. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике является квалификационным турниром в преддверии Олимпийских Игр 2024. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Казахстан на чемпионате представляют 20 спортсменов.

Расписание выступлений наших атлетов:

5 мая

08:00 - Абдыкалыкова Айнур (45 кг)

12:00 - Чонтей Арли ( 55 кг)

6 мая

08:00 - Алиев Отепберген (61 кг)

12:00 - Алякина Екатерина (55 кг)

7 мая

08:00 - Колиушко Алина (59 кг)

8 мая

12:00 - Горичева Карина (64 кг)

15:00 - Чуркин Алексей (73 кг)

9 мая

15:00 - Сейтказы Еламан (81 кг)

10 мая

10:00 - Нурлыбекова Арай (76 кг)

12:00 - Бектай Асылжан (89 кг), Петрович Сергей (89 кг)

15:00 - Есжанова Айым (81 кг)

11 мая

12:00 - Омарова Аиша (87 кг), Кыпшакбай Динара (87 кг)

15:00 - Полубояринов Денис (до 96 кг)

12 мая

12:00 - Адилетулы Нургиса (102 кг)

15:00 - Антропов Артем (109 кг), Самарканов Андас (109 кг)

13 мая

10:00 - Сансызбаева Айсамал (87+ кг), Ковальчук Любовь (87+кг).



