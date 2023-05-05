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    Казахстанцы принимают участие в чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Южной Корее

    5 Мая 2023, 12:13

    ЧИНДЖУ. КАЗИНФОРМ - С 5 по 12 мая в южнокорейском городе Чинджу лучшие тяжелоатлеты Азии принимают участие в континентальном первенстве. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике является квалификационным турниром в преддверии Олимпийских Игр 2024. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

    Казахстан на чемпионате представляют 20 спортсменов.

    Расписание выступлений наших атлетов:

    5 мая

    08:00 - Абдыкалыкова Айнур (45 кг)

    12:00 - Чонтей Арли ( 55 кг)

    6 мая

    08:00 - Алиев Отепберген (61 кг)

    12:00 - Алякина Екатерина (55 кг)

    7 мая

    08:00 - Колиушко Алина (59 кг)

    8 мая

    12:00 - Горичева Карина (64 кг)

    15:00 - Чуркин Алексей (73 кг)

    9 мая

    15:00 - Сейтказы Еламан (81 кг)

    10 мая

    10:00 - Нурлыбекова Арай (76 кг)

    12:00 - Бектай Асылжан (89 кг), Петрович Сергей (89 кг)

    15:00 - Есжанова Айым (81 кг)

    11 мая

    12:00 - Омарова Аиша (87 кг), Кыпшакбай Динара (87 кг)

    15:00 - Полубояринов Денис (до 96 кг)

    12 мая

    12:00 - Адилетулы Нургиса (102 кг)

    15:00 - Антропов Артем (109 кг), Самарканов Андас (109 кг)

    13 мая

    10:00 - Сансызбаева Айсамал (87+ кг), Ковальчук Любовь (87+кг).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Тяжелая атлетика
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