Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Казахстанцы принимают активное участие в выборах Президента в Ереване

    20 Ноября 2022, 14:56

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке № 275 при посольстве Казахстана в Армении проходит голосование на выборах Президента Казахстана. По словам председателя участковой избирательной комиссии, граждане Казахстана принимают активное участие в выборах Президента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Голосование избирателей на президентских выборах в Казахстане на участке №275, организованном в здании посольства Казахстана в Армении, началось в 7:00 по местному времени.

    Работа участка началась в торжественной обстановке с гимна Казахстана. По словам председателя участковой избирательной комиссии, для голосования в здание казахстанской дипмиссии с утра активно прибывают граждане Казахстана, постоянно и временно проживающие в Республике Армения.

    «Избирательный участок №275 начал свою работу в 7:00 по местному времени. На нашем участке по списку избирателей зарегистрированы 76 граждан. С ранних часов наблюдается активность, для реализации своего избирательного права граждане приходят целыми семьями. На участке присутствуют наблюдатели – представители от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В целом процесс голосования проходит в спокойной, организованной обстановке», - сказал корреспонденту «Казинформа» председатель участковой избирательной комиссии Райымбек Алимхан.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армия Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
    На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
    Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров