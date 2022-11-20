Казахстанцы принимают активное участие в выборах Президента в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке № 275 при посольстве Казахстана в Армении проходит голосование на выборах Президента Казахстана. По словам председателя участковой избирательной комиссии, граждане Казахстана принимают активное участие в выборах Президента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Голосование избирателей на президентских выборах в Казахстане на участке №275, организованном в здании посольства Казахстана в Армении, началось в 7:00 по местному времени.

Работа участка началась в торжественной обстановке с гимна Казахстана. По словам председателя участковой избирательной комиссии, для голосования в здание казахстанской дипмиссии с утра активно прибывают граждане Казахстана, постоянно и временно проживающие в Республике Армения.

«Избирательный участок №275 начал свою работу в 7:00 по местному времени. На нашем участке по списку избирателей зарегистрированы 76 граждан. С ранних часов наблюдается активность, для реализации своего избирательного права граждане приходят целыми семьями. На участке присутствуют наблюдатели – представители от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В целом процесс голосования проходит в спокойной, организованной обстановке», - сказал корреспонденту «Казинформа» председатель участковой избирательной комиссии Райымбек Алимхан.



