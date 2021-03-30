Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанцы примут участие в квалификационном Азиатском турнире по фехтованию в Ташкенте

    30 Марта 2021, 23:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ — 24 апреля в Ташкенте (Узбекистан) стартует квалификационный Азиатский турнир по фехтованию. Казахстанские спортсмены под руководством Алексея Писцова также примут участие в континентальном первенстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Финальные лицензии на Игры в Токио будут разыграны в Ташкенте. Казахстан на соревнованиях представят следующие спортсмены: Ульяна Балаганская (шпага, женщины); Тамерлан Калиев (рапира, мужчины); Кульжан Тусупбекова (рапира, женщины); Айгерим Сарыбай (сабля, женщины); Саттархан Назарбай (сабля, мужчины).

    Отметим, что на данный момент у команды Казахстана по фехтованию одна лицензия. Ее принёс Руслан Курбанов.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров