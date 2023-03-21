Казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечают национальный праздник Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы, как и остальные тюркские и иранские народы, отмечают праздник нового года 21 марта по астрономическому солнечному календарю - Наурыз мейрамы.

Наурыз издревле олицетворяет такие ценности, как благоденствие и обновление.

Наурыз – праздник, пришедший к нам из глубины веков. Считается, что Наурыз мейрамы, празднование которого начинается в день весеннего равноденствия – 21 марта, отмечался еще во времена древнейших царей Персии. Распространено мнение, что праздновать Наурыз начали еще при шахе Джамшеде, а это, примерно, 4-6 век до нашей эры. Некоторые источники говорят о 4-5 тысячелетиях истории Наурыза.

В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник стали отмечать с 1999 года. Выходными являются три дня - 21, 22 и 23 марта. В 2009 году Наурыз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз.

В соответствии с древней традицией, главное угощение во время Наурыз мейрамы – наурыз-коже, состоящий из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. В народном представлении они символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Также традиционно накануне Наурыза следует возвращать долги, прощать обиды - то есть, оставлять все неприятности в старом году, забывать о плохом. В дни Наурыз мейрамы люди стараются навещать родственников, друзей, приглашают их к себе в гости.

В общей сложности, Наурыз отмечают в настоящее время около 300 миллионов человек. В 2001 году Наурыз мейрамы был объявлен государственным праздником в Казахстане, а с 2009 года он отмечается три дня подряд.

В этом году казахстанцы в честь Наурыза отдыхают 21, 22, 23 марта.

В Астане в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдет более 100 мероприятий. По сообщению управления культуры города, жители и гости столциы смогут посетить концерты, праздничные программы, постановки, состязания по национальным видам спорта. В четырех районах города определены 23 места для празднования Наурыз мейрамы. 21-22-23 марта во всех районах, в том числе населенных пунктах, относящихся к столице, пройдут культурно-массовые мероприятия «Наурыз Думан».

21-22 марта жителей и гостей Алматы в честь празднования Наурыз мейрамы будут угощать коже и баурсаками, для них также организуют концерты, конкурсы, выставки ремесленников, мастер-классы, флешмоб. Основные мероприятия в городе начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого «Шествия Наурыза». По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай-хана до улицы Толе-би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие. Всего в праздничном шествии примут участие 500 человек.

В Петропавловске в дни празднования Наурыз мейрамы пройдут концерты, спортивные и развлекательные мероприятия.

Более 1000 мероприятий пройдут в честь праздника в Акмолинской области.

В Карагандинской области подготовлена обширная программа в честь Наурыз мейрамы. Празднование стартовало 14 марта и продолжится до 23-го. Будут не только концерты и гуляния, но и экологические и благотворительные акции.

Яркие и праздничные программы в честь национального праздника организуют по всему Казахстану.