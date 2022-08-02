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    • Казахстанцы поднялись в рейтинге всемирной шахматной олимпиады

    2 Августа 2022 23:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборные Казахстана по шахматам поднялись в рейтинге всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщил Telegram -канал «Спорт Шредингера».

    «Женская сборная Казахстана поднимается с 10-го на шестое место на всемирной шахматной олимпиаде в Индии!

    3 августа предстоит игра с Азербайджаном, шахматистки которого идут пятыми.

    А мужская команда поднимается с 22-го на 17-е место и завтра будет игра с Чехией, которая идет 13-й.

    Какие шансы у наших сборных?

    Олимпиада проходит по швейцарской системе. Каждая команда проведет 11 игр — в каждом туре выбирается соперник близкий по рейтингу по результатам предыдущих игр. Еще проще: если выигрываешь, то играешь с другими топами за победу, если проигрываешь, то играешь с аутсайдерами», - сообщил ресурс.
    #Спорт #Индия #Шахматы
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