Казахстанцы отмечают праздник Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из важнейших мусульманских праздников – Курбан айт в этом году начинается 11 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помусульманскому лунному календарю это 10-й день 12-го месяца Зуль-хиджа. Курбанайт празднуется в течение трех дней. Пророк Мухаммед считал Курбан айт –праздник жертвоприношения – величайшим праздником всех мусульман.

Вэти дни мусульмане посещают мечеть, где читается специальный айт-намаз. Такжемусульмане, имеющие такую возможность, в первый день праздника режут овец илидругих животных – коз, верблюдов, крупный рогатый скот. Крупных животных можноприобретать и забивать вскладчину. При этом важно, чтобы животное было здоровыми не имело дефектов телосложения. Мясо этих животных делят на три части, две изкоторых раздают нуждающимся единоверцам. Одну треть можно оставить для себя, втом числе для приготовления праздничного угощения.

НазываяКурбан айт праздником жертвоприношения, следует помнить, что животных неприносят в жертву, в буквальном смысле этого слова, как это делают, например,идолопоклонники. Слово «Курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Какрелигиозный термин, это означает приношение в жертву животного в определенноевремя, с намерением поклонения, чтобы сердцем приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Мусульманскиеученые объясняют смысл и значение этого обряда так – это символическоежертвоприношение, совершаемое в память об испытании Аллаха его пророкаИбрахима. В Коране на этот счет есть прямое указание: «He дойдет до Аллаха ниих мясо, ни их кровь, но доходит до Него богобоязненность ваша. Так Он подчинилих вам, чтобы вы возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас на прямой путь, aты обрадуй делающих добро!» (Коран, сура 22 «Хадж», аят 37, перевод И.Ю. Крачковского).

Испытаниепророка Ибрахима заключалось в следующем: Аллах потребовал от Ибрахима (вБиблии - Авраам) принести в жертву собственного сына Исмаила. Ибрахим, выполняяволю Всевышнего, занес нож для принесения сына в жертву, но Аллах не принялжертву, заменив Исмаила барашком. Так был установлен запрет на пролитиечеловеческой крови. То есть, пророк Ибрахим, покорившись воле Аллаха, доказалкрепость своей веры, поэтому, он считается первым человеком, исповедовавшимИслам. В те древние времена люди поклонялись множеству богов, но Ибрахим верилтолько в одного Бога - Создателя всего сущего. То есть, Курбан айт – праздниквступления человечества в Новый Завет со Всемогущим Аллахом.

Изначальномусульманам было предписано отмечать праздник Курбан айт во время совершенияхаджа в долине Мина вблизи священного города Мекки. Но не все мусульмане имеютвозможность совершать хадж, поэтому они празднуют Курбан айт там, где находятсяв праздничные дни.

В разныхстранах и у разных народов есть свои особенности и различия в празднованииКурбан айта. Но глубинный смысл его всегда одинаков – это великий праздникединобожия и первый праздник гуманизма в истории человечества.

МусульманеКазахстана во время Курбан айта традиционно навещают родственников, друзей,соседей и приглашают к себе на праздничное угощение.

Поинициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2005 году былиприняты поправки в Закон «О труде», согласно которым первый день праздникаКурбан айт, а также православное Рождество были объявлены выходными днями.

Сцелью сохранения санитарного порядка, во всех городах Казахстана на праздникКурбан айт определяются специальные места для убоя животных, о которыхгражданам сообщают через СМИ и интернет-ресурсы мечетей.

Вцелом, празднуя Курбан айт, мусульмане Казахстана не только выполняютрелигиозное предписание, но и подчеркивают свое духовное единство смусульманским сообществом в других странах, свое общее с ним стремление кнравственному самосовершенствованию и к жизни в мире со всеми людьми на Земле.