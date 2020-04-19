Казахстанцы отмечают Пасху

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня христиане во всем мире, в том числе в Казахстане, отмечают праздник Пасхи, передает МИА «Казинформ».

Светлому дню предшествовал длительный пост. Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В этот день христиане вспоминают победу Христа над грехом и смертью - победу, которая освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого из людей путь спасения. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Празднование Пасхи продолжается семь дней. После церковь продолжает праздновать Пасху (с меньшей торжественностью) до Вознесения Господня, то есть ещё 32 дня. Общее число дней празднования Пасхи – 40: столько же, сколько Христос являлся ученикам после Воскресения.

Основными символами Пасхи являются крашеные яйца или писанки. Причём в старину в каждой деревне были свои узоры и цвета. Расписными яйцами обменивались во время праздника и желали друг другу здоровья и добра.

Другим символом празднования Пасхи является её традиционная выпечка - кулич. Считалось, что чем лучше получится это лакомство, тем благополучнее будет жизнь в семье.

Неделя после Пасхи называется Светлой и символизирует собой обновление, возрождение, начало жизни. В эти дни проводится много обрядов, связанных с заключением брака. В их числе не только свадьбы, но и смотрины, и сватовство.

Отметим, в этом году Пасха отмечается в условиях карантина.

«Праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома в условиях вынужденной самоизоляции. Мы будем помнить, у истинно верующего сердца радость пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и просмотр трансляции богослужения помогут всем нам приобщиться к празднику праздников», - сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе брифинга на телеканале «Хабар24» 14 апреля.

О том, что пандемия коронавирусной инфекции внесет свои коррективы в празднования ближайших религиозных праздников, стало известно еще в начале апреля.

«Мы должны понимать, что в сложившейся ситуации на первое место выходит безопасность и здоровье наших граждан. В этой связи просим руководителей религиозных этнокультурных объединений и всех граждан отнестись с пониманием в период праздников и строго соблюдать режим карантина. Религиозным организациям рекомендуется провести праздничные службы в онлайн-режиме посредством современных средств коммуникаций», - разъяснил тогда ситуацию министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

В пасхальную ночь с 18 на 19 апреля прошла прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора города Алматы. В областях страны трансляции пасхальных богослужений прошли из главных храмов всех епархий Казахстана.

«Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, сила духа и солидарность народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение. Уверен, благодаря единству, стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы с честью пройдем через все испытания. Желаю православным христианам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - обратился к соотечественникам Глава государства Касым-Жомарт Токаев.