Казахстанцы отмечают День знаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанцы отмечают День знаний. Этот день знаменует начало учебного года. В школах страны прозвучит первый звонок и почти 400 тысяч детишек сядут за парты в первый раз. Сколько школьников насчитывается в Казахстане - в материале МИА «Казинформ».

Первый раз в первый класс

По данным Министерства просвещения, в новом учебном году по республике количество обучающихся в школах составит более 3 млн 500 тысяч детей, в том числе около 400 тысяч детей, принятых в первый класс.

Правительство страны, министерство, акиматы, организации образования, педагоги и родители провели большую подготовительную работу к предстоящему новому учебному году.

Согласно официальным данным, с 1 сентября обучение будет вестись в 7 тысячах 700 организациях образования. В школах Казахстана работают 340 тысяч 676 педагогов. Из них 147 тысяч 402 учителя со стажем работы менее 10 лет, 88 тысяч 393 педагога со стажем почти 20 лет и 104 тысячи 881 педагог - старше 20 лет.

Бесплатное питание

В этом году все ученики начальных классов будут питаться бесплатно. Всего в этом учебном году 1,4 млн детей, обучающихся в начальных классах, получат бесплатное питание.

Вопрос исполнения поручения Президента касательно обеспечения учащихся 1-4 классов бесплатным питанием неоднократно рассматривался на уровне Правительства. Сегодня выделены необходимые финансовые средства для исполнения данного поручения.

В школах без столовых (669 школ) совместно с Министерством здравоохранения РК будет организовано питание тремя способами: организация кейтеринговой деятельности, создание модульных столовых, буфетное питание.

Сколько новых школ будет введено в эксплуатацию в новом учебном году

По данным Министерства просвещения, в этом году в 260 школах идет капитальный ремонт. До 1 сентября должен был быть завершен капитальный ремонт 194 объектов. Также планировалось, что к 1 сентября будут введены в эксплуатацию 52 школы на 65,6 тысяч мест. До конца 2023 года должно быть введено 102 школы на 66,4 тысяч мест. Таким образом, будут решены проблемы 12 аварийных и 29 школ с трехсменным обучением.

Обеспечение безопасности

По состоянию на 22 августа показатель включения школ в центры оперативного управления органов внутренних дел по республике достиг 98%. Доля школ, заключивших контракты с лицензированными охранными агентствами, также составляет 98%. Уровень обеспеченности школ «тревожными кнопками» также достиг 98%.

Помощь социально-уязвимым слоям населения

Государством ежегодно оказывается помощь нуждающимся родителям с подготовкой в школу. Количество этой категории детей составляет 450 тысяч. В стране действует Фонд всеобуча, специально созданный для оказания финансовой помощи нуждающимся семьям и обеспечения 100% права детей на образование. Планировалось, что из фонда на приобретение школьной формы и учебных материалов для учащихся будет направлено 18,7 млрд тенге.

В рамках фонда материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получили школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети, погибших лесников из области Абай (в размере 500 тысяч тенге на 6 детей).

В 2022 году Министерством просвещения в целях удовлетворения требований многодетных, малообеспеченных матерей внесено изменение в постановление Правительства РК, предусматривающее перечисление денежных средств на счета родителей.

Также определен минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, школьных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году этот показатель составил 40 567 тенге, то есть размер материальной помощи не должен был быть ниже этой суммы.

Ранее до 2022 года сумма варьировалась от 17 тысяч тенге. В этом году всеми регионами предусмотрено финансирование на приобретение школьных комплектов в размере от 40,6 тысяч тенге.

Принятые изменения позволили родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков одежды, школьных принадлежностей и исключить предоставление некачественных товаров, которыми ранее обеспечивались дети (демпинг цен, коррупционные риски при осуществлении государственных закупок, которые влияют на качество товаров).

Управления образования перечислили средства на счета родителей учащихся или лиц их замещающих на приобретение школьных комплектов каждому обучающемуся в семье. Финансовая и материальная помощь назначалась на основании заявления родителей, на имя директора школы. В регионах совместно с НПП «Атамекен» были организованы выездные школьные ярмарки, автолавки, реализующие школьную одежду и канцелярские принадлежности по сниженным ценам.

Благотворительная акция «Дорога в школу»

К началу учебного года в стране стартовала Республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». По инициативе Министерства просвещения ежегодно с 2008 года в период с 1 августа по 30 сентября во всех регионах страны проходит республиканская благотворительная акция «Дорога в школу».

Акция направлена на оказание социальной поддержки детям с особыми образовательными потребностями из многодетных и неблагополучных семей, а также потерявших кормильца. Кроме помощи, полученной из Фонда всеобуча, семьи уже 15 лет получают помощь в рамках акции «Дорога в школу». Эта акция стала традиционным общественным движением. Например, в прошлом году спонсоры и меценаты оказали помощь более чем 204 тысячам учащихся на сумму 3 млрд 781 млн тенге.

В этом году мероприятие пройдет с 1 по 30 сентября под девизом «Твори добро». В период проведения акции для оперативного реагирования на обращения граждан организована бесперебойная работа горячих линий, общественных приемных в организациях образования, а также созданы пункты гуманитарной помощи в крупных торговых центрах для последующей передачи нуждающимся школьникам.

В Комитете по охране прав детей в период акции будет действовать горячая линия: 74-25-28, а также действует Telegram-чат «BALA QORǴAÝ», куда может обратиться каждый желающий за помощью или оказать ее тем, кто в ней нуждается. Необходимую информацию можно получить на сайте комитета и на странице в социальной сети Facebook.

Дополнительное образование

С нового учебного года планируется охватить дополнительным образованием 2 млн 900 тысяч детей (2,3 млн – в школах и внешкольных организациях, 600 тысяч – по государственному, спортивному и творческому заказу).

Обновление школьного автопарка

Сегодня школьный автопарк составляет 1319 автобусов для подвоза 27 тысяч детей. Из них 515 обновляются.

В регионы доставлено 433 автобуса. До конца года будет поставлено еще 75 автобусов (Атырауская - 23, СКО - 19, Жамбылская - 14, Восточно-Казахстанская – 7, Жетысу - 7, Абай - 3, Алматинская - 2).

Дошкольное воспитание

Как сообщили в Министерстве просвещения, на сегодня по стране дошкольным воспитанием и обучением охвачены 89,1% детей от 2-6 лет.

С начала года наблюдается рост открытия дошкольных организаций. Если в первом квартале текущего года было открыто 117 организаций на 10 тысяч мест, то сейчас 308 дошкольных организаций на 30 тысяч мест. Работа в данном направлении будет продолжена.

По поручению Главы государства с 1 сентября более 97 тысяч детей из малообеспеченных семей, посещающих детский сад, получат бесплатное питание.

Главой государства было также поручено повысить заработную плану воспитателям. В этом году с 1 сентября заработная плата воспитателей увеличится на 30%.

Кроме того, в целях обеспечения открытости и прозрачности распределения мест в дошкольных организациях, до конца года будет разработана Единая база учета очередности детей. Полный запуск системы планируется до конца года.

Подготовка кадров для рынка труда

По поручению Главы государства активно ведется работа по увеличению выделения госзаказа в системе ТИПО. На сегодня выделено 133 тысячи грантов. Из них 60% было направлено на технические специальности. Также с 1 сентября стипендия студентов колледжа увеличится на 50% от уровня прошлого года (2022 - 21 тысяча тенге, 2023-32 тысячи тенге).

В целях подготовки конкурентоспособных кадров по заявкам предприятий с обязательным требованием трудоустройства размещен целевой государственный заказ на 10 тысяч мест. 410 колледжей охвачены шефством предприятий.

Отмечается положительный опыт по развитию технического и профессионального образования в некоторых регионах. Например, в Алматы разработана дорожная карта на 2023-2030 годы по развитию ТиПО. Среди мероприятий - зарубежная стажировка 600 педагогов колледжей, развитие института наставничества в рамках дуального обучения, строительство двух колледжей и общежитий на 1200 мест.

В Павлодарской (93%) и Восточно-Казахстанской (87%) областях присутствует высокая доля трудоустройства выпускников за счет взаимодействия с бизнесом по размещению целевого госзаказа. Показателем подготовки кадров в этих регионах являются высокие результаты ежегодных чемпионатов Worldskills Kazakhstan, где студенты занимают призовые места.